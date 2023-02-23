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Чехія відправила Україні ще 14 гуманітарних мостів

Четвер, 23 лютого 2023, 18:59 - Анастасія Жарикова
 
Мінінфраструктури

У четвер в Україну почала прибувати нова партія мостів з Чехії - 14 металевих конструкцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулого року Чехія подарувала Україні 10 переправ. А вже зараз почала прибувати нова партія з 14 конструкцій.

"Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Україна отримала від Норвегії 10 модульних мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон, що витримують важкий транспорт. Перша партія мостових конструкцій прибула 11 січня, 17 січня "Укравтодор" отримав решту.

Мінінфраструктури інфраструктура дороги Чехія
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