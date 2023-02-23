Чехія відправила Україні ще 14 гуманітарних мостів

Мінінфраструктури

У четвер в Україну почала прибувати нова партія мостів з Чехії - 14 металевих конструкцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулого року Чехія подарувала Україні 10 переправ. А вже зараз почала прибувати нова партія з 14 конструкцій.

"Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Україна отримала від Норвегії 10 модульних мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон, що витримують важкий транспорт. Перша партія мостових конструкцій прибула 11 січня, 17 січня "Укравтодор" отримав решту.