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Уряд Британії продовжив тарифні пільги для України до початку 2024 року

Четвер, 23 лютого 2023, 16:21 - Анастасія Жарикова

В уряді Сполученого королівства заявили, що продовжують тимчасову лібералізацію тарифів для України до початку 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Лібералізація всіх тарифів на імпорт з України й надалі застосовуватиметься до всього Сполученого Королівства та залежних від Корони", — заявив міністр міжнародної торгівлі Найджел Хаддлстон у заяві до парламенту.

Нагадуємо:

У квітні 2022 року Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Британія мита тарифи експорт
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Економічна правда
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