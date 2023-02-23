Уряд Британії продовжив тарифні пільги для України до початку 2024 року

В уряді Сполученого королівства заявили, що продовжують тимчасову лібералізацію тарифів для України до початку 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Лібералізація всіх тарифів на імпорт з України й надалі застосовуватиметься до всього Сполученого Королівства та залежних від Корони", — заявив міністр міжнародної торгівлі Найджел Хаддлстон у заяві до парламенту.

Нагадуємо:

У квітні 2022 року Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.