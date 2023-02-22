Арахамія: хочемо забрати в АРМА управління заарештованими активами 

Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пропонує закрити Національне агентство з розшуку та управління активами та передати заарештовані активи Фонду держмайна.

Про це він заявив під час пресбрифінгу "Інвестиції під час війни", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"[АРМА] створювалося як одна з умов лібералізації візового режиму з ЄС, а врешті-решт перетворилося на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, все непрозоро. Хочемо передати це ФДМ, через "Прозорро.Продажі", відкритий реєстр, щоби всі це бачили і мали доступ до цих (заарештованих) об'єктів", – заявив він.

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Нагадуємо:

Раніше ЕП писала, що в рамках перетворення Фонду держмайна на суверенний фонд, установі можуть передати в управління конфісковані державою активи росіян. Зокрема, акції компаній російського олігарха Владіміра Євтушенкова, вилучення яких стало першим таким випадком в Україні, передали в управління саме Фонду держмайна.