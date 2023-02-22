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Українці за час війни зареєстрували в "Дії" 140 тисяч бізнесів

Середа, 22 лютого 2023, 18:23 - Анастасія Жарикова

За період з початку повномасштабної війни через "Дію" відкрили 140 тисяч бізнесів.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Вони думали, що ми зупинимось, підкоримось, зламаємось. Вони не знали українців. У найтяжчий рік наші люди продовжували розвиватися та починати власні бізнеси. Щоб допомагати, щоб жити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за рік великої війни через "Дію" зареєстрували:

  • більше 136 тисяч ФОП автоматично
  • понад 4 тисячі ТОВ, понад 1700 з них — автоматично, без участі чиновника

У відомстві наголосили, що українці продовжували реалізовувати бізнес-ідеї та підтримувати економіку навіть попри обстріли та відключення світла.

Нагадуємо:

Через портал "Дія" українці вже подали 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок бойових дій.

Дія бізнес компанії
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Економічна правда
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