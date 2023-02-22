Українці за час війни зареєстрували в "Дії" 140 тисяч бізнесів
Середа, 22 лютого 2023, 18:23 -
За період з початку повномасштабної війни через "Дію" відкрили 140 тисяч бізнесів.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Вони думали, що ми зупинимось, підкоримось, зламаємось. Вони не знали українців. У найтяжчий рік наші люди продовжували розвиватися та починати власні бізнеси. Щоб допомагати, щоб жити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за рік великої війни через "Дію" зареєстрували:
- більше 136 тисяч ФОП автоматично
- понад 4 тисячі ТОВ, понад 1700 з них — автоматично, без участі чиновника
У відомстві наголосили, що українці продовжували реалізовувати бізнес-ідеї та підтримувати економіку навіть попри обстріли та відключення світла.
Нагадуємо:
Через портал "Дія" українці вже подали 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок бойових дій.