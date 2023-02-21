НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків під час війни

Нацбанк звернувся до Міністерства фінансів та керівництва держбанків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

Про це йдеться в листі за підписом голови НБУ Андрія Пишного, повідомляє пресслужба НБУ.

"Державні банки займають суттєву частку в банківській системі України. В період дії воєнного стану їх безперебійна робота має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на велику кількість клієнтів, розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

Останнім часом до Нацбанку надходять скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень. Призупинення роботи окремих відділень пов’язано як із необхідністю забезпечення безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат, ураховуючи зниження прибутковості через військову агресію з боку РФ", - заявили в Нацбанку.

У НБУ зазначають, що окремі рішення банків держсектору, прийняті з метою мінімізації витрат, а саме щодо значного скорочення мережі банків та персоналу, потребують детального індивідуального аналізу та, можливо, перегляду.

"Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки", - вважають в НБУ.

"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед - для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним із стратегічних завдань їх діяльності.

Сподіваємося також на відповідну реакцію інших системно важливих банків, адже мета забезпечення доступності банківських послуг для найширших верств населення була визначальною і під час розбудові нашої спільної банківської мережі POWER BANKING, яка надає доступ громадянам та бізнесу до банківських операцій, незважаючи на наслідки енерготерору з боку РФ", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Таким чином, Нацбанк пропонує Мінфіну розглянути можливість запровадження мораторію на припинення банками з держчасткою в капіталі діяльності відділень до завершення воєнного стану (якщо це не пов’язано з безпековими питаннями).

"З метою підтримання економіки та забезпечення фінансової стабільності регіональні мережі банків державного сектору мають забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів.

Пріоритетним завданням також має залишатися якнайшвидше відновлення діяльності банків на звільнених територіях, зважаючи на необхідність та можливість забезпечення безпеки персоналу банків та їх клієнтів. Водночас Нацбанк підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень", - додали в НБУ.

Нагадуємо:

Наприкінці грудня НБУ та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла.

Національний банк України зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи.

Повідомлялось, що спільна мережа відділень банків Power Banking, яка зможе надавати банківські послуги навіть в умовах ймовірного блекауту, зросла за останній місяць у понад 1,5 рази – до 40% від загальної кількості.

Економічна правда