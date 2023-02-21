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На Київщині через негоду можливі аварійні відключення світла – ДТЕК

Вівторок, 21 лютого 2023, 16:18 - Олексій Павлиш

Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла - наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. 

Про це повідомили в ДТЕК.

Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - заявили в компанії.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Оператори систем розподілу повідомили про аварійне відключення високовольтної лінії в Одесі, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Економічна правда

електроенергія енергетика ДТЕК Київ
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