Україна отримала другий транш на суму понад $200 млн від Світового банку

До держбюджету в п’ятницю, 17 лютого, надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн дол від Світового банку під гарантії Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загальний обсяг позики під гарантії Британії становить 500 млн дол. Кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних.

Отримані кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Економічна правда