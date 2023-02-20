Зарплати працівників Amazon можуть скоротитися вдвічі через падіння акцій – WSJ

Різке падіння акцій Amazon за останній рік погіршило план винагороди технологічної компанії, внаслідок чого зарплати працівників були значно нижчими за цільову, крім цього в подальшому вони зможуть впасти на 15-50%.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що Amazon виплачує своїм корпоративним співробітникам значну частину їхньої річної зарплати обмеженими пакетами акцій.

Тривале падіння акцій компанії призведе до того, що зарплата на 2023 рік буде на 15–50% нижчою за прогнозовані цілі, які Amazon поставила співробітникам.

"Наша модель винагороди спрямована на те, щоб заохочувати працівників думати як власники, тому вона пов’язує загальну винагороду з довгостроковими показниками компанії", — сказав представник Amazon у заяві, надісланій електронною поштою.

Він пояснив, що така модель має певний потенціал підвищення з року в рік і ризики, оскільки ціна акцій може коливатися, але історично склалося, що в Amazon вона дуже добре працює для людей, які мають довгостроковий погляд.

За минулий рік акції Amazon впали більш ніж на 35% на тлі ширшого уповільнення розвитку технологій і уповільнення зростання роздрібного бізнесу Amazon.

За словами джерел, коли Amazon випускає обмежені пакети акцій співробітникам, це ґрунтується на давньому припущенні, яке поширювалося в розмовах про винагороду, що акції Amazon щороку зростатимуть принаймні на 15%.

З 2017 року до початку 2022 року ціна акцій зростала в середньому приблизно на 30% щороку. Але наразі акції Amazon торгуються близько 96 доларів за акцію, а деякі пакети оплати праці структуровані на основі припущення, що акції Amazon складатимуть близько 170 доларів за акцію.

Крім цього WSJ пише, що команда відділу кадрів Amazon нещодавно надіслала менеджерам навчальні документи про те, як повідомити співробітникам, що фактично означає скорочення зарплати. Згідно з ними, менеджери повинні зосередитися на тому, щоб співробітники інвестували в довгострокову ефективність компанії, і довше тримали обмежені акції, доки ціна їх ціна не відновиться.

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Американська Amazon готова розпочати новий раунд масштабних скорочень робочих місць у рамках оголошеного раніше звільнення 18 тисяч співробітників.