Судноплавний гігант Maersk продав логістичні активи в РФ

Данський логістичний гігант Maersk уклав угоду про продаж своїх логістичних об'єктів у РФ - у Санкт-Петербурзі та Новоросійську - компанії IG Finance Development Limited.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Зазначається, що угода з IG Finance Development Limited закрита та набула чинності з 17 лютого.

"Продаж Maersk цих двох об'єктів є наслідком рішення компанії, прийнятого в березні 2022 року, про припинення діяльності в Росії.

Ми раді, що знайшли нового власника наших двох логістичних об'єктів у Росії і таким чином виконали наше рішення про продаж усіх наших активів у цій країні. Протягом усього процесу продажу ми, як компанія, відчували велику відповідальність перед 50 співробітниками, що залишилися на цих двох об'єктах, і ми раді, що їм буде запропоновано роботу в рамках нової структури", - йдеться у заяві.

Транзакція отримала необхідні регуляторні дозволи в ЄС та Росії, і після придбання об'єктів IG Finance Development Limited уклала угоду з компанією "Ароса", великим імпортером продуктів харчування в Росії, на управління об'єктами в Санкт-Петербурзі та Новоросійську, додали в компанії.

Оскільки жодних подальших дозволів не потрібно, угода з продажу активів закрита і набуває чинності 17 лютого 2023 року.

Нагадаємо:

Данська логістична компанія Maersk вирішила повністю згорнути роботу в Росії та продати свої активи там після того, як обмежила свою роботу з агресором.

Повідомлялось, що Maersk, яка йде з РФ, знайшла потенційних покупців своєї частки в Global Ports Investments, яка управляє портами в Росії.

Данська логістична компанія Maersk, яка оголосила, що йде з РФ, веде переговори про продаж російського бізнесу і очікує, що вони завершаться "відносно скоро".

Економічна правда