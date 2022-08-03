Maersk очікує швидкого завершення переговорів щодо продажу бізнесу в РФ

Данська логістична компанія Maersk, яка оголосила, що йде з РФ, веде переговори про продаж російського бізнесу і очікує, що вони завершаться "відносно скоро".

Про це заявив гендиректор компанії Сорен Скоу, пише Reuters.

"Ми ведемо переговори про продаж російського бізнесу і очікуємо, що вони завершаться відносно скоро", - сказав Сноу.

Крім цього, у Maersk заявили, що очікують зниження глобального попиту на контейнери у 2022 році після переміщення меншої кількості контейнерів морем у другому кварталі через погіршення довіри споживачів і "затори" в портах.

"Обсяги морських перевезень були меншими, оскільки затори тривали, а війна в Україні вплинула на довіру споживачів, особливо в Європі", - підкреслив Скоу.

Maersk, яку вважають барометром світової торгівлі, заявила, що кількість контейнерів, завантажених на кораблі, впала на 7,4% у другому кварталі порівняно з роком раніше.

Нагадаємо:

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Данська логістична компанія Maersk вирішила повністю згорнути роботу в Росії та продати свої активи там після того, як обмежила свою роботу з агресором.

Повідомлялось, що Maersk, яка йде з РФ, знайшла потенційних покупців своєї частки в Global Ports Investments, яка управляє портами в Росії.

Економічна правда