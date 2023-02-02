Україні потрібен імпорт до 2 гігават електроенергії з ЄС – Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив про потребу обговорення з міжнародними партнерами необхідності збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС до 2 ГВт.

Про це він сказав під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії у Києві, передає "Укрінформ".

"Стосовно питань енергетики, ми сподіваємось на активізацію нашої співпраці щодо відновлення і трансформації енергетичного сектору України.

Ми сьогодні говоримо про необхідність розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 гігават, на підтримку проєктів з децентралізації нашої енергосистеми, наприклад - започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами", - заявив Шмигаль.

За його словами, у сфері енергетики Україна планує розширення пропускної здатності мереж між нашою державою та країнами ЄС, координацію питання безпеки газопостачання, участь у спільних закупівлях газу, посилення роботи для впровадження європейського зеленого курсу.

Нагадаємо:

З початком 2023 року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда