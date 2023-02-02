Приватбанк торік отримав понад 30 мільярдів чистого прибутку

Державний Приватбанк за результатами 2022 року отримав 30,25 мільярда гривень чистого прибутку, система відділень під час війни працювала на 80%.

Про це повідомляє пресслужба банку.

ПриватБанк завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн в умовах воєнного стану в Україні, тривалої невизначеності та потреб у підтримці власних працівників, клієнтів та малого і середнього бізнесу. Це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором", - йдеться в повідомленні.

Торік банк видав 23,8 млрд грн малому та середньому бізнесу, що зумовило збільшення кредитного портфеля юридичних осіб після вирахування резервів на 58%. Кошти бізнесу в банку зросли на 37% або 35,6 млрд грн.

Обсяг депозитів та коштів фізичних осіб зріс на 107,7 млрд грн або 48%.

Протягом року новими клієнтами Приватбанку стали понад 150 тисяч громадян, загальна кількість клієнтів становить 19,1 млн осіб.

Сервісом Приват24 стало користуватись на 1,3 млн більше осіб, всього сервісом користуються 13,1 млн осіб.

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"Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни, у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів", - додали в фінустанові.

Витрати банку в умовах зростання інфляції витрати зросли лише на 5% або 0,9 млрд грн.

Приватбанк

Нагадуємо:

Державний Ощадбанк за підсумками 2022 року отримав 690 мільйонів гривень чистого прибутку.