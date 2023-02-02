Маск тимчасово закрив свій обліковий запис у Twitter для експерименту

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск тимчасово закрив свій обліковий запис у Twitter в середу, намагаючись перевірити, чи не вплине це на активність його твітів.

Про це пише Bloomberg.

"Зробив свій акаунт приватним до завтрашнього ранку, щоб перевірити, чи бачите ви мої приватні твіти більше, ніж публічні", - написав Маск у Twitter.

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones February 1, 2023

Перед цим користувач Ян Майлз Чеонг у вівторок опублікував у Twitter результати тесту - він свідчить, що твіт, надісланий, коли його обліковий запис був закритий, отримав набагато більше лайків та переглядів, ніж той же твіт, опублікований, коли його обліковий запис було відкрито.

Маск відповів, що це "надзвичайно турбує", і пізніше пообіцяв провести власний експеримент.

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Це останній із серії експериментів, які Маск проводить після того, як наприкінці жовтня купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Зокрема, він використав опитування в Twitter, щоб запитати людей, чи варто йому залишатися на посаді гендиректора, і переключивши часову шкалу за замовчуванням на алгоритмічну стрічку.

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Економічна правда