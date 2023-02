Маск тимчасово закрив свій обліковий запис у Twitter для експерименту

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск тимчасово закрив свій обліковий запис у Twitter в середу, намагаючись перевірити, чи не вплине це на активність його твітів.

Про це пише Bloomberg.

"Зробив свій акаунт приватним до завтрашнього ранку, щоб перевірити, чи бачите ви мої приватні твіти більше, ніж публічні", - написав Маск у Twitter.

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones