Нафта зростає на тлі падіння долара, ОПЕК+ не змінив політику скорочення видобутку

Ціни на нафту відновилися в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки ослаблення долара повернуло деякий апетит до ризикових активів, а рішення ОПЕК+ відкласти скорочення видобутку допомогло зменшити занепокоєння щодо надлишкової пропозиції.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 53 центи, або на 0,6%, до 83,37 доларів за барель станом на 0709 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 56 центів, або на 0,7%, до 76,97 доларів за барель.

Обидва індекси перед цим впали більш ніж на 3% за одну ніч після того, як дані уряду США показали значне збільшення запасів нафти і нафтопродуктів.

Причини зміни цін

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У середу Федеральна резервна система США підвищила процентну ставку на чверть процентного пункта, але продовжила обіцяти "постійне підвищення" вартості запозичень в рамках своєї боротьби з інфляцією.

"Ці "яструбині" підтвердження з боку ФРС були зустрінуті зростаючими сумнівами з боку ринків, які побачили "голубиний" висновок з визнання Джерома Пауелла прогресу в "дезінфляційному процесі" і того, що він не турбується про пом'якшення фінансових умов", - зазначає ринковий аналітик IG Єп Джун Ронг.

"Інфляція дещо знизилася, але залишається високою", - йдеться в заяві центрального банку США, яка стала явним визнанням прогресу, досягнутого в зниженні темпів зростання цін з 40-річних максимумів, досягнутих в минулому році.

Індекс долара США впав до нового дев'ятимісячного мінімуму в четвер у відповідь на більш м'яке підвищення ставок. Ослаблення долара робить нафту в доларовому еквіваленті дешевшою для власників інших валют, що стимулює попит.

Група експертів ОПЕК+ схвалила поточну політику видобутку нафти на засіданні в середу, залишивши скорочення видобутку, узгоджене в минулому році, на тлі сподівань на зростання попиту в Китаї і невизначених перспектив поставок з Росії, додає Reuters.

ОПЕК+ погодилася скоротити цільовий показник видобутку на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту, з листопада минулого року до кінця 2023 року, щоб підтримати ринок.

Ціни також зростають на тлі заборони ЄС на ввезення російських нафтопродуктів, яка набуває чинності 5 лютого.

Країни ЄС намагатимуться укласти угоду в п'ятницю щодо пропозиції Єврокомісії про встановлення граничних цін на російські нафтопродукти, після того, як відклали рішення в середу на тлі розбіжностей між країнами-членами, повідомили дипломати.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала, щоб з 5 лютого ЄС застосував верхню межу ціни в 100 доларів за барель на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизпаливо, і верхню межу в 45 доларів за барель на продукти зі знижкою, такі як мазут.

Економічна правда