В анексованому Криму "націоналізували" близько 700 активів українців

В анексованому Криму місцева влада ухвалила рішення про "націоналізацію" близько 700 об'єктів, які належали українським фізичним особам.

Про це пише "Комерсант".

Голова державної ради регіону Володимир Константинов зазначив, що серед осіб, чиє майно націоналізували, є відомі бізнесмени та політики: Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута та інші.

Константинов уточнив, що до націоналізованих активів належать земельні ділянки, різні будівлі та приміщення, об'єкти незавершеного будівництва, склади та багато іншого. Він додав, що після оцінки вилученого майна його буде виставлено на торги й передано "зацікавленим власникам".

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що всі кошти, виторговані від продажу націоналізованого майна, підуть на потреби учасників бойових дій в Україні на боці Росії. Попередньо з продажу націоналізованих активів планують отримати 1 млрд рублів.

Нагадаємо:

Так звана влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо Росії недружні дії" – до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.