Нацбанк за тиждень продав на міжбанку понад 660 мільйонів доларів

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Нацбанк за тиждень з 13 по 17 лютого продав на міжбанківському валютному ринку 660,63 млн доларів і купив 4,9 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 660,63 млн доларів. При цьому регулятор купив 4,9 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 679,25 млн доларів, а купив 7,7 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 42,65 млн доларів та продав 4,853 млрд доларів.

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Нагадаємо:

Нацбанк запроваджує додаткові вимоги до діяльності страхових компаній, кредитних спілок та фінансових компаній для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності ринку небанківських фінансових установ.