Нацбанк запровадив додаткові вимоги до страховиків, кредитних спілок і фінкомпаній

Нацбанк запроваджує додаткові вимоги до діяльності страхових компаній, кредитних спілок та фінансових компаній для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності ринку небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.

"Зокрема, для виконання нормативів з переліку прийнятних активів виключено:

для усіх страховиків (life та non-life):

земельні ділянки (крім тих, на яких розташовані будівлі, споруди, які використовуються страховиками для здійснення операційної діяльності);

все нерухоме майно, що зареєстроване та/або перебуває на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

для страховиків non-life:

додатково виключено житлову нерухомість.

Такий крок спрямований на нівелювання фактів завищення вартості нерухомості, а також зменшення у структурі прийнятних активів страховика обсягу нерухомого майна як низьколіквідного активу, пояснили в НБУ.

Водночас пом'якшені вимоги до страховиків у частині нерухомого майна, придбаного до 24 лютого 2022 року та втраченого, пошкодженого чи знищеного внаслідок воєнної агресії РФ, або розташованого на тимчасово окупованих територіях.

Якщо наявність такого майна спричинила невиконання нормативів страховиком, Нацбанк не застосовуватиме до нього заходів впливу.

При цьому виконання нових вимог до прийнятних активів страховики мають забезпечити до 30 червня 2023 року.

Щодо кредитних спілок та інших учасників ринку небанківських фінансових послуг - з метою посилення нагляду встановили, що заходи впливу не застосовуються до кредитних спілок лише у разі, якщо відповідні порушення спричинені негативним впливом воєнної агресії Росії.

Також визначили особливий порядок тимчасового припинення діяльності постачальників фінансових послуг на період їх перебування на території бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Економічна правда