Уряд заарештував 75% акцій “Мелітопольгаз” – мер Федоров

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Кабмін заарештував 75% акцій ПрАТ "Мелітопольгаз", керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з ворогом, їх передадуть держпідприємству "Чорноморнафтогаз".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Очільник Мелітополя підкреслив, що саме голова правління "Мелітопольгазу" Олег Квач пішов на співпрацю з росіянами, змушував колектив писати заяви на звільнення та переходити працювати на "нову" владу.

Також Квач надіслав лист до Запорізької ОВА, поставивши перед фактом українську владу, що перереєстровує підприємство у російському банку.

За словами Федорова, управлінське рішення Уряду стосовно передачі арештованих акцій дозволяє вже зараз почати формування менеджменту та технічного персоналу "Мелітопольгазу", який не був причетним до будь-яких форм колаборації.

Нагадаємо:

Росіяни з 1 січня 2023 року планували заборонити обіг гривні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.