Болгарія перенесла перехід на євро на рік до січня 2025 року

Болгарія відтермінувала на рік запровадження євро, нова планова дата – 1 січня 2025 року.

Про це повідомила міністерка фінансів Росіца Велкова, передає Радіо Свобода.

Раніше планувалось ввести євро з 1 січня 2024 року, однак зараз, за словами Велкової, ця дата більше не є актуальною.

Причиною відтермінування стало не ухвалення парламентом необхідних законодавчих змін, зокрема заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, також Болгарія не відповідає критерію рівня інфляції, заявила Велкова.

Міністерка додала, що європейські партнери вважають, що Болгарія запізнилася з ухваленням законодавства.

З 1997 року Болгарія дотримується суворого режиму економії, відповідно до якого національна валюта, лев, прив’язана до євро за фіксованим курсом.

Нагадаємо:

Новий прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков підтвердив зобов’язання уряду прийняти євро за два роки, незважаючи на слабку підтримку громадян.