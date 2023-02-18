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Болгарія перенесла перехід на євро на рік до січня 2025 року

Субота, 18 лютого 2023, 10:00 - Економічна правда

Болгарія відтермінувала на рік запровадження євро, нова планова дата – 1 січня 2025 року.  

Про це повідомила міністерка фінансів Росіца Велкова, передає Радіо Свобода.

Раніше планувалось ввести євро з 1 січня 2024 року, однак зараз, за словами Велкової, ця дата більше не є актуальною. 

Причиною відтермінування стало не ухвалення парламентом необхідних законодавчих змін, зокрема заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, також Болгарія не відповідає критерію рівня інфляції, заявила Велкова.

Міністерка додала, що європейські партнери вважають, що Болгарія запізнилася з ухваленням законодавства.

З 1997 року Болгарія дотримується суворого режиму економії, відповідно до якого національна валюта, лев, прив’язана до євро за фіксованим курсом.

Нагадаємо:

Новий прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков підтвердив зобов’язання уряду прийняти євро за два роки, незважаючи на слабку підтримку громадян.

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