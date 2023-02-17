Маск закрив два з трьох індійських офісів Twitter – Bloomberg

Twitter закрив два із своїх трьох індійських офісів і наказав своїм співробітникам працювати з дому, підкреслюючи місію Ілона Маска скоротити витрати і вивести соціальну мережу, що переживає труднощі, на чистий прибуток.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що Twitter, який наприкінці минулого року під керівництвом нового власника Ілона Маска звільнив понад 90% своїх більш ніж 200 співробітників в Індії, закрив свої офіси в політичному центрі Нью-Делі та фінансовому центрі Мумбаї.

Компанія продовжує керувати офісом у південному технологічному центрі Бенгалуру, де працюють переважно інженери, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

"Мільярдер, генеральний директор Ілон Маск звільнив співробітників і закрив офіси по всьому світу в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб зробити Twitter фінансово стабільним до кінця 2023 року.

Проте Індія вважається ключовим ринком зростання для американських технологічних гігантів - від Meta Platforms до Google Alphabet - які роблять довгострокові ставки на найбільш швидкозростаючу інтернет-арену у світі. Останні кроки Маска свідчать про те, що наразі він надає менше значення ринку", - пише агентство.

За останні роки Twitter перетворився на один з найважливіших публічних форумів Індії, де відбуваються гарячі політичні дискусії, а прем'єр-міністр Нарендра Моді має 86,5 мільйона підписників.

Проте дохід від нього не є значним для компанії Маска, якій також доводиться боротися із суворими правилами щодо контенту та все більш витонченою конкуренцією на місцевому ринку.

Twitter не одразу відповів на запит видання про коментар.

Відтік працівників - багато з яких були звільнені - після придбання компанії Ілоном Маском викликав занепокоєння щодо того, чи зможе Twitter підтримувати свою діяльність і регулювати контент. Цього тижня Маск заявив, що йому може знадобитися час до кінця року, щоб стабілізувати компанію і переконатися, що вона фінансово здорова.

Після викупу компанії за 44 мільярди доларів, Twitter не зміг сплатити мільйони доларів за оренду штаб-квартири в Сан-Франциско та офісів у Лондоні, подав до суду на численних підрядників за неоплачені послуги, а також виставив на аукціон все - від статуй птахів до еспресо-машин, щоб зібрати гроші.

Маск також відкрито висловлював ідею банкрутства і посилався на "масове падіння доходів", оскільки рекламодавці втекли через побоювання щодо здатності Twitter відсіювати небажаний контент.

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Економічна правда