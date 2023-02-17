Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії
Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, у лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн.
"При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін.
В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.
Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір", - заявив прем'єр.
Нагадаємо:
Нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого збільшені на 12,6 млрд грн.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення ухвалили для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.
З 1 грудня 2022 року люди можуть оформити субсидії у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через "Дію", сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок.
Глава уряду запевнив, що в бюджетах на 2022 та 2023 роки є достатньо коштів, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення. Очікується, що середній розмір субсидії становитиме близько 1 800 грн на місяць.
Економічна правда