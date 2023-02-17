Дефіциту потужності в енергосистемі немає, ліміти до областей не доводились – "Укренерго"

Дефіциту потужності в енергосистемі немає упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

При цьому споживання на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж у четвер.

В "Укренерго" підкреслили, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

"Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

"Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у м. Київ та у Чернівецькій області.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в компанії.

Через мережеві обмеження у четвер споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють безперервно над усуненням мережевих обмежень на Одещині, які викликані значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян.

Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда