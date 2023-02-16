Проблеми зі світлом на Одещині та Київщині вирішать в найближчі тижні – Укренерго

Попри те, що по всій Україні вже п’ять днів не застосовувалися відключення електроенергії, на Одещині та Київщині залишаються незначні обмеження – їхню причину мають вирішити за декілька тижнів.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомила пресслужба оператора.

Причина незначних мережевих обмежень полягає у руйнуванні інфраструктури, яка не може пропустити весь обсяг електроенергії, необхідної для покриття споживання. Цю проблему планують усунути протягом "найближчих тижнів".

Кудрицький також пояснив, що ситуація з електропостачанням покращилася завдяки роботі енергетиків, яка мала накопичувальний ефект як на підстанціях, так і на електростанціях. Позитивний вплив мали і зовнішні фактори: потепління призвело до зниження споживання, яке стало легше покрити наявними ресурсами.

Проте, наголосив він, ситуація ще далека стану абсолютно стабільної, адже ризики ракетних обстрілів у майбутньому залишаються.

"Але оскільки вже завершується зима, час працює на українську енергосистему. Очікуємо, що якщо не буде нових масштабних руйнувань, то ситуація залишатиметься стабільною", – зазначив він.

З огляду на покращення ситуації в українській енергосистемі, Україна здатна покривати споживання власними ресурсами, відтак обсяг імпорту електроенергії скоротився. У разі зростання споживання чи впливу інших факторів, які призведуть до дефіциту потужності, імпорт може бути відновлений.

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