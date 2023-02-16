Нічна ракетна атака не викликала потреби обмежувати подачу електрики – Укренерго

Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 5 добу поспіль і в четвер теж не прогнозується.

Про це заявили в "Укренерго".

Зазначається, що споживання дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

При цьому електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

"Генерація: працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.

У держкомпанії підкреслили, що через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на четвер не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

"В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в "Укренерго".

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень ракетних та дронових атак росіян.

"Безперервно тривають ремонти на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення.

Максимум зусиль докладаємо для усунення мережевих обмежень на Одещині", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

В українській енергосистемі з’явився певний резерв потужності, четвер стане п’ятим днем поспіль без відключень електроенергії.

Економічна правда