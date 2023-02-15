В Іспанії заарештували два українські судна – їх намагалися передати Росії

В Іспанії арештовано два українських судна вартістю 10,2 млн доларів, які намагалися передати російській держкорпорації "ВЕБ.РФ" за нібито українські борги.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовці державних підприємств воднотранспортної галузі у змові з громадянами РФ планували передати два українські риболовецькі траулери на користь державної корпорації розвитку "ВЕБ РФ" нібито за борги України перед РФ. А саме, як сплату фіктивного боргу за накладення Україною арештів на російські активи "дочки" "ВЕБ.РФ" – Промінвестбанку.

"Ця злочинна група передала в оренду компанії РФ два українські риболовецькі судна. У подальшому вони намагалися передати їх. З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до Іспанського порту Лас-Пальмас", – зазначили в ОГП.

Кошти, отримані за оренду суден, посадовці держпідприємств перераховували на банківські рахунки підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об’єднань за надання фіктивних послуг та в подальшому обготівковували їх.

Правоохоронцями проведено низку обшуків, слідчі дії тривають, пояснили в ОГП. Наразі спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанії вживаються заходи щодо недопущення заволодіння РФ цими суднами.

Досудове розслідування за фактом пособництва державі-агресору здійснюється слідчими ГСУ СБУ.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні - Промівестбанку та МР Банку.