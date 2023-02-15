ЄС хоче змусити банки розкривати інформацію про заморожені російські активи – ЗМІ

Єврокомісія в рамках десятого пакету санкцій пропонує посилити зобов'язання щодо звітності банками про заморожені активи російського Центробанку, а також російських компаній та фізичних осіб.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт пропозиції Єврокомісії.

Отримання уявлення про масштаби заморожених активів Центрального банку РФ та інших державних російських фізосіб розглядається як перший крок до вивчення можливостей використання цих коштів на відновлення України.

ЄК також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб за ненадання необхідної інформації.

Блок планує схвалити свій десятий пакет санкцій наступного тижня, напередодні річниці російського вторгнення.

Останній пакет заходів також запровадить широкі торговельні обмеження на товари, що використовуються російськими військовими, включаючи технології, компоненти, важкі транспортні засоби, електроніку та рідкоземельні метали.

ЄС також пропонує заборонити транзит товарів через Росію, щоб знизити ризик порушення санкцій, і запровадити обмеження на імпорт до ЄС російської гуми та асфальту.

Крім того, санкції можуть стосуватися десятків фізичних та юридичних осіб. Передусім це "Альфа-банк", "Росбанк" і "Тінькофф банк", а також Фонд національного добробуту РФ, пропагандистські медіа-групи, російський перестрахувальник танкерів, якими експортують російську нафту та зареєстрована в Британії судноплавна компанія, яка надає судна для перевезення вкраденого Росією українського зерна.

Запропоновані заходи будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений.

Інші пропозиції включають продовження призупинення ліцензій на мовлення російських ЗМІ. ЄС також хоче обмежити для громадян Росії можливість обіймати посади в керівних органах операторів критично важливої інфраструктури.

Крім того, пакет санкцій, у разі його ухвалення, заборонятиме надання потужностей для зберігання газу громадянам і резидентам Росії, а також юридичним особам, заснованим у Росії.

Нагадуємо:

ЄС готує санкції проти чотирьох російських банків, зокрема найбільшого приватного банку Альфа-банк, заснованого мільярдером Михаілом Фрідманом, та 130 організацій та осіб.