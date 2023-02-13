До 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії ввійдуть чотири банки, зокрема, Альфа-банк – Politico

ЄС готує санкції проти чотирьох російських банків, зокрема найбільший приватний банк Альфа-банк, заснований мільярдером Михаілом Фрідманом, та 130 організацій та осіб.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Крім цього, новий пакет санкцій включатиме заборону громадянам Росії працювати в компаніях критичної інфраструктури в ЄС, таких як електромережі або постачальники газу.

Нові списки близько 130 осіб та організацій запропонували Польща, Німеччина, Франція, країни Балтії та інші.

До них увійдуть російські військові керівники, "влада", призначена Росією на окупованих територіях України, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або ПВК "Вагнер". А саме в Малі та Ірані, який звинувачують у продажу безпілотників та компонентів російським військовим.

Також новий пакет санкцій міститиме додаткові торговельні заборони на імпорт до ЄС російської гуми, асфальту або бітуму (нафтопродукту) і на експорт до Росії товарів ЄС, включаючи вантажівки, інші важкі транспортні засоби, будівельні машини.

Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Також у Брюсселі планують включити до санкційного списку дубайську судноплавну компанію, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції на експорт нафти.

Економічна правда