В Україні хочуть створити мінімальний запас нафти та пального

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок схвалив проєкт закону, яким пропонується створити в Україні мінімальний запас нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Законопроєкт, розроблений Міненерго, покликаний підвищити рівень енергобезпеки держави та забезпечити безперервне постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок у разі виникнення кризової ситуації.

Зазначається, що документ розроблено на виконання Директиви Ради ЄС і є складовою виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як зазначив Шмигаль, у разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання.

"Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу", — пояснюють в уряді.

Після схвалення урядом законопроєкт повинні передати на розгляд у Верховній Раді.

Нагадуємо:

Спроби створити в Україні мінімальний резерв нафти та нафтопродуктів відбуваються не перший рік. Так, у 2021 році Міністерство енергетики заявило, що розробило законопроєкт щодо створення системи моніторингу нафтопродуктів. Того ж року відомство підготувало законопроєкт, яким з 2023 року пропонує зобов’язати постачальників мати мінімальний запас нафти та нафтопродуктів.