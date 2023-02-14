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У Львові та області знищені майже всі електропідстанції – Садовий

Вівторок, 14 лютого 2023, 12:58 - Олексій Павлиш

У результаті ворожих обстрілів Львівщини зруйновані практично всі електропідстанції, а більшість інших пошкоджених об'єктів не підлягають відновленню.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив мер Львова Андрій Садовий.

У Садового запитали, яка загалом у Львові ситуація з електроенергією.

"В середньому половину дня зі світлом, половину дня люди без світла. В пріоритеті виробництва, медичні установи, всі ці заклади, які забезпечують функціонування нашого міста.

Звичайно, побудована система генерації, кожна наша установа має подвійний запас і дизель-генерації, і вибудована альтернатива, що кожна наша установа має твердопаливні котельні у разі потреби, якщо буде виведена з ладу централізована система теплопостачання", - відповів він.

За словами Садового, достатньо багато є руйнувань в межах міста і області - як правило, це об'єкти критичної інфраструктури.

"Кожен з цих об'єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об'єктів все ще функціонує. Велика частина, на превеликий жаль, не піддається відновленню, тому треба заново все перебудовувати.

Щоб ви розуміли, у нас знищені практично всі електропідстанції в межах Львова і області. Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Так, мешканці страждають, але всі чітко знають, які коли є графіки відключень", - підкреслив мер Львова.

Під час масового ракетного обстрілу 10 лютого російські ракети вчергове пошкодили об’єкт інфраструктури Львівщини, фіксувались перебої зі світлом.

Економічна правда

Львів електроенергія енергетика інфраструктура війна
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