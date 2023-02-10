На Львівщині можливі перебої зі світлом - ОВА

У Львівській області у п'ятницю, 10 лютого, можливі перебої в електропостачанні.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

"У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтесь в укриттях", - написав чиновник.

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У ході чергової масованої атаки енергетичної інфраструктури України росіяни влучили по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.