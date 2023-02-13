У Нацспілці архітекторів заявляють про тиск через критику закону про реформу містобудування

У Національній спілці архітекторів заявляють про тиск через критику закону про реформу містобудування та вважають, що інкриміновані їй кримінальні злочини не відповідають дійсності.

Про це йдеться у заяві президента Національної Спілки архітекторів Олександра Чижевського.

Чижевський нагадав, що на нього та двох його колег відкриті кримінальні справи, якими інкримінується незаконне втручання в Єдину електронну систему в будівництві при відсутності у спілки відповідних повноважень.

"Вочевидь, це є помста за активну позицію професійної архітектурної спільноти щодо скандального закону № 5655, який лобіюється на користь забудовного бізнесу керівництвом профільного комітету Верховної Ради та Мінрегіону. Проти цього закону ми боремось майже два роки", – заявляє він. Свідченням тиску, вважає Чижевський, є опубліковані СБУ скріншоти із вилученого у нього мобільного телефону.

У Спілці заперечують звинувачення та заявляють, що їх "ніхто у законний спосіб не позбавляв делегованих повноважень щодо професійної атестації архітекторів", і що у липні-серпні 2022 року тривала звичайна атестація архітекторів, яка здійснюється з 2010 року.

Після перерви, викликаної початком повномасштабної війни, Атестаційна архітектурно-будівельна комісія відновила роботу. Зокрема, були анульовані сертифікати архітекторів, які в 2014 році підтримали анексію Росією українського Криму та вступили в Російський архітектурний Союз.

Наразі Спілку позбавили можливості здійснювати діяльність з професійної атестації архітекторів, що у НСАУ вважають протиправним рішенням. Як наслідок, заявляють у Спілці, архітектори не можуть викласти свої проєкти в електронну систему та завершити роботу, а відтак і отримати оплату праці.

"Я і вся архітектурна спільнота розцінює протиправні дії СБУ, прокуратури та Нацполіції як тиск та свідоме знищення професії архітектора, що є за межею моралі та здорового глузду в Європейській державі під час війни", – йдеться у заяві президента НСАУ.

Спілка закликала президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №5655 про реформу містобудування, розпочати діалог щодо створенню Містобудівного кодексу та припинити тиск на Спілку архітекторів.

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НАЗК вважає, що реформа містобудування має серйозні корупційні ризики

Нагадуємо:

На початку лютого в СБУ заявили, що зібрали "беззаперечні докази вини" посадовців Національної спілки архітекторів України, які "займалися махінаціями у будівельній сфері України". У Спілці заявляють, що мета обшуків СБУ - знищення спілки через критику скандального законопроєкту №5655 про містобудівну реформу.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти. Попри заяви авторів і прихильників законопроєкту про містобудування №5655, парламентарі не врахували рекомендації НАЗК і збрехали про це.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.