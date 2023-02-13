Продажі автобусів в Україні у січні досягли максимуму за десять років

У січні 2023 року в Україні реалізували 239 автобусів та мікроавтобусів - це рекордний показник для січня, принаймні за останнє десятиріччя.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому відносно торішнього результату цей сегмент автомобільного ринку збільшився удвічі.

Так, лідером січневого ринку нових автобусів стала українська марка "Еталон" - 65 шт.

На другому місці - Citroen (52 од.). Замикає топ-3 Ataman - 50 од.

Також у топ-5 ЗАЗ (20 од.) та Volkswagen (18 шт.).

Нагадаємо:

У січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

Економічна правда