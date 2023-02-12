Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК

Зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання, які не застосовували у неділю 12 лютого.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок зниження споживання на вихідних і відновлення мереж та введення в роботу двох енергоблоків АЕС вдалось уникнути відключень в неділю. Однак з початком робочого тижня українцям слід готуватись до застосування графіків обмеження електропостачання, зазначив Дмитро Сахарук.

За словами Сахарука, через обстріли залишається ще багато точок, які не відремонтовані повністю, зокрема Одеса, Київщина Харківщина та Запоріжжя.

Він додав, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.

Нагадаємо:

Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились.