Росіяни роблять усе, щоб ускладнити приєднання ЗАЕС до мережі України – Галущенко

Дії росіян на Запорізькій АЕС спрямовані на унеможливлення швидкого підключення станції до української енергосистеми після її звільнення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає "Укрінформ".

За словами міністра ситуація на станції погіршується в кількох аспектах. По-перше, росіяни здійснюють тиск на персонал, оскільки вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали з ними контракти. По-друге, сама експлуатація станції здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується.

Галущенко зазначив, що такі дії росіян спрямовані на те, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

Крім того, скидання води в Каховському водосховищі, яку здійснив ворог, несе загрозу для роботи Запорізької АЕС.

Нагадаємо:

Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.