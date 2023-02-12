Meta затримує затвердження бюджетів для команди, плануючи нові скорочення

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Meta Platforms відклала фіналізацію бюджетів кількох команд, оскільки готує нове скорочення робочих місць.

Про це повідомляє Financial Times.

FT, посилаючись на двох співробітників Meta, повідомила, що в компанії останніми тижнями не було ясності щодо бюджетів і майбутньої кількості співробітників.

Це відбувається в той момент, коли компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, планує подальші скорочення робочих місць після звільнення 11 000 співробітників — приблизно 13% штату — у листопаді.

Раніше цього місяця Meta заявила, що очікує витрати на 2023 рік від 89 до 95 мільярдів доларів, що різко знизилося порівняно з попереднім прогнозом у 94-100 мільярдів доларів. Генеральний директор Марк Цукерберг назвав цей період "роком ефективності".

Нагадаємо:

Акції Meta Platforms - материнської компанії Facebook - злетіли більш ніж на 20%, на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років, після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною і ефективною.