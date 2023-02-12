Всі розділи
Укр / Рус

Meta затримує затвердження бюджетів для команди, плануючи нові скорочення

Неділя, 12 лютого 2023, 12:52 - Ігор Пилипів
 
getty images

Meta Platforms відклала фіналізацію бюджетів кількох команд, оскільки готує нове скорочення робочих місць.

Про це повідомляє Financial Times.

FT, посилаючись на двох співробітників Meta, повідомила, що в компанії останніми тижнями не було ясності щодо бюджетів і майбутньої кількості співробітників.

Це відбувається в той момент, коли компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, планує подальші скорочення робочих місць після звільнення 11 000 співробітників — приблизно 13% штату — у листопаді. 

Раніше цього місяця Meta заявила, що очікує витрати на 2023 рік від 89 до 95 мільярдів доларів, що різко знизилося порівняно з попереднім прогнозом у 94-100 мільярдів доларів.  Генеральний директор Марк Цукерберг назвав цей період "роком ефективності".

Нагадаємо:

Акції Meta Platforms - материнської компанії Facebook - злетіли більш ніж на 20%, на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років, після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною і ефективною.

Meta Facebook безробіття компанії IT
Матеріали за темою
Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму 4 лютого 2023, 14:17
Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності" 2 лютого 2023, 11:35
WhatsApp оштрафували на 5,5 мільйонів євро за порушення законів ЄС про конфіденційність 19 січня 2023, 17:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті