На Prozorro.Продажі проведуть перші е-аукціони з продажу бурштину

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Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 27 лютого проведе онлайн-аукціони з продажу бурштину в системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі".

"Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Онлайн-аукціон з продажу бурштину планується провести 27 лютого.

Зазначається, що майбутні покупці бурштину, можуть взяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі "Prozorro.Продажі". Для цього потрібно пройти коротку реєстрацію на майданчику. Перелік всіх акредитованих майданчиків учасник знайде тут prozorro.sale.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).