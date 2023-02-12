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На Prozorro.Продажі проведуть перші е-аукціони з продажу бурштину

Неділя, 12 лютого 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 27 лютого проведе онлайн-аукціони з продажу бурштину в системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі".

"Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень", – йдеться в повідомленні. 

Онлайн-аукціон з продажу бурштину планується провести 27 лютого.  

Зазначається, що майбутні покупці бурштину, можуть взяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований  в системі "Prozorro.Продажі".  Для цього потрібно пройти коротку реєстрацію на майданчику. Перелік всіх акредитованих майданчиків учасник знайде тут prozorro.sale.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

бурштин Prozorro
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