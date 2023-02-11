Кабмін дозволив ще кільком компаніям ОПК імпортувати товари військового призначення

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Кабмін розширив перелік компаній ОПК, які мають право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого. Згідно з ним, збільшився перелік компаній, які можуть без посередників імпортувати комплектуючі для власного виробництва.

"Ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників.

Таким чином, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз нашим захисникам" – сказала Перший віцепрем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що ухвалене рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб Збройних Сил України.

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