Дочірня компанія Amazon Zappos звільнила близько 20% персоналу

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Zappos, яка є дочірньою компанією Amazon, у січні звільнила понад 300 співробітників – близько 20% всього персоналу.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Видання з посиланням на службову записку компанії зазначає, що скорочення, описані як частина масштабніших звільнень в компанії, включали представників служби підтримки клієнтів в онлайн-магазині взуття та одягу, який Amazon купив у 2009 році.

Виконавчий директор Тайлер Вільямс також звільнився під час скорочень, що є частиною постійних змін, які відбуваються через два роки після смерті колишнього генерального директора Тоні Хсіе у 2020 році у віці 46 років.

Прессекретар Zappos Лора Девіс повідомила газеті, що скорочення були частиною регулярного бізнес-планування і в кінцевому підсумку були зроблені для того, щоб гарантувати, що Zappos буде продовжувати надавати свої послуги у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо:

У середині січня Amazon розпочав найбільшу в історії компанію хвилю скорочень, яка, як очікується, торкнеться 18 000 працівників по всьому світу.