Київ, Київщина і Дніпропетровщина повертаються до графіків відключень – ДТЕК
Екстрені відключення у Києві, Київщині та Дніпропетровщині скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графіки можна знайти за посиланням: Київ, Київщина, Дніпропетровщина.
Нагадаємо:
Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення.
Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.
Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.
Економічна правда