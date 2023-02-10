Київ, Київщина і Дніпропетровщина повертаються до графіків відключень – ДТЕК

Екстрені відключення у Києві, Київщині та Дніпропетровщині скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки можна знайти за посиланням: Київ, Київщина, Дніпропетровщина.

Нагадаємо:

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення.

Під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру в п’ятницю, 10 лютого, ворог поцілив в енергетичні об’єкти в шістьох областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Економічна правда