У січні частка гібридних авто на ринку зросла: лідери серед нових та вживаних авто

У січні українці зареєстрували 797 гібридних легкових авто, що становить 16% від загального ринку нових легковиків, порівняно з 11% у січні 2022 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників Укравтопром.

Однак попри зростання частки гібридних авто на ринку, кількість, порівняно з січнем минулого року, скоротилась на чверть.

"Однак в цьому році, в гібридному сегменті, збільшилась частка нових авто – 59% проти 53% у січні 2022р", - додали в Асоціації.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став MERCEDES-BENZ GLE - 68 шт. На другому місці - TOYOTA RAV-4 (64 шт.). Третє місце в рейтингу зайняла TOYOTA Camry Hybrid (32 шт.).

Серед реєстрацій імпортованих вживаних ауто лідирують FORD Fusion US (49 шт.), TOYOTA Prius (43 шт.) та FORD C-Max Hybrid (31 шт.).

Нагадуємо:

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

У січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.