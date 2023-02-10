Масові скорочення продовжуються: Yahoo скорочує понад 20% персоналу

Компанія Yahoo планує звільнити понад 20% своїх співробітників в рамках масштабної реструктуризації рекламного підрозділу.

Про це повідомляє Reuters.

До кінця року скорочення торкнуться майже 50% співробітників рекламного відділу Yahoo, зокрема близько тисячі співробітників цього тижня.

Yahoo додала, що цей крок дозволить компанії зосередити свою увагу та інвестиції у свій флагманський рекламний бізнес, який називається DSP. Компанія належить приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management після викупу за 5 млрд дол у 2021 році,

Це відбувається на тлі того, що багато рекламодавців скоротили свої маркетингові бюджети у відповідь на рекордно високі темпи інфляції та постійну невизначеність щодо рецесії.

Низка великих американських технологічних компаній звільнили десятки тисяч працівників цього року, щоб пережити спад попиту, спричинений високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

Нагадуємо:

Раніше виконавчий директор Walt Disney Боб Айгер оголосив про плани скоротити 7000 робочих місць, приблизно 3% робочої сили компанії у рамках масштабної реструктуризації.

Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.