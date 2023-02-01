Реєстр великих платників податків, попри війну, виріс на 220 компаній

Реєстр великих платників податків виріс на 220 компаній, торік цей перелік навпаки скоротився на 32 компанії.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що до реєстру додалось вдвічі більше компаній, ніж вибуло – 397 проти 177.

Серед нових великих платників податків, які додались в рік великої війни, найбільше тих, яка займаються:

оптовою торгівлею (24,2%);

постачанням енергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 14,9%.

Підприємства сільського господарства та мисливства опустились на третю сходинку, а державних лісгоспів в реєстрі навпаки втричі побільшало – до 21, порівняно з минулим роком.

Опендатабот

Для того аби потрапити у перелік великих платників податків, бізнес має відповідати таким критеріям:

бути українською компанією (юридична особа України або постійне представництво нерезидента в Україні)

за рік заробити більше ніж 50 мільйонів євро в еквіваленті за курсом Нацбанку,

сплатити податки, окрім митних, на суму більш ніж 1,5 мільйони євро.

За даними Державної податкової служби, ще у 2020 році на великих платників податків припадає 60% вiд усiх надходжень до держбюджету України.

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Однак актуальний відсоток на 2023 рік невідомий через те, що наказ про перелік ВПП на порталі ДПС не містить переліка платників.

Нагадуємо:

Протягом десяти місяців 2022 року великі платники податків сплатили до загального фонду державного бюджету 575,7 мільярда гривень податків, що на 17,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.