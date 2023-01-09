У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації
Понеділок, 9 січня 2023, 20:33 -
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що нараз регулятор не бачить ознак неплатоспроможності "Сенс Банку", який раніше був "Альфа-Банк Україна", для його націоналізації.
Про це вона розповіла в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна".
За її словами на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності "Альфа-Банку". Тільки у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.
Нагадаємо:
"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що він повідомив 11 липня 2022 року Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.