У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що нараз регулятор не бачить ознак неплатоспроможності "Сенс Банку", який раніше був "Альфа-Банк Україна", для його націоналізації.

Про це вона розповіла в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності "Альфа-Банку". Тільки у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.

Нагадаємо:

"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що він повідомив 11 липня 2022 року Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.