За перший тиждень 2023 року НБУ продав на міжбанку понад 682 мільйони доларів 

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Нацбанк за тиждень з 2 по 6 січня продав з резервів понад 682 млн доларів і купив 7,85 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться в даних НБУ.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, регулятор протягом останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку 682,56 млн дол.

Минулого тижня регулятор продав понад 1,1 млрд доларів, що є найбільшим обсягом продажу валюти, відколи було встановлено новий офіційний курс гривні

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом за 2022 рік НБУ продав вже 26,38 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,2 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними становили 28,5 млрд дол: у грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року.