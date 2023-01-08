Mercedes-Benz запустить мережу зарядних станцій для електрокарів: почне з Північної Америки

reuters

Автовиробник Mercedes-Benz готовий інвестувати мільярди євро в будівництво 10 000 станцій швидкої зарядки в Північній Америці, Європі та Китаї до 2030 року.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Mercedes-Benz.

Концерн заявив на автосалоні CES в Лас-Вегасі, який проходить з 5 по 8 січня, що почне будівництво в Північній Америці в цьому році.

Компанія орієнтується на 2 500 пунктів зарядки в 400 місцях в більшості штатів США і Канаді до 2027 року.

При цьому концерн розділить трохи більше одного мільярда євро інвестицій, необхідних до 2030 року для Північної Америки, з дочірньою компанією Goldman Sachs MN8 Energy, виробником відновлюваної енергії та оператором акумуляторних батарей, і співпрацює з мережевою компанією із зарядки ChargePoint.

Генеральний директор MN8 Джон Йодер заявив, що компанія очікує отримати прибуток протягом п'яти-семи років, можливо, раніше, якщо вона отримає субсидії або якщо коефіцієнт використання буде вищим, ніж очікувалося.

За даними Національної лабораторії відновлюваної енергетики на липень 2022 року, у Сполучених Штатах налічується близько 140 000 громадських зарядних пристроїв для електромобілів.

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Опитування показують, що споживачі в усьому світі відмовляються від покупки електромобілів через брак зарядної інфраструктури.

У Європі, де Mercedes-Benz вже є частиною спільного підприємства із зарядки з Volkswagen, BMW, Ford та Hyundai під назвою Ionity, інфраструктура розвивається і доступно близько 375 000 точок зарядки, свідчить дослідження McKinsey.

Тим не менш, регіон потребує щонайменше 3,4 мільйона пунктів зарядки до 2030 року, щоб задовольнити очікуване зростання попиту, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

Автомобільний бренд Mercedes-Benz витратить 1 мільярд євро на адаптацію своєї глобальної виробничої мережі під виробництво електромобілів – для систем електричної трансмісії, включаючи акумуляторні батареї, електричні приводи та мости, починаючи з 2024 року.

Економічна правда