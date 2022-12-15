Mercedes-Benz витратить мільярд євро на адаптацію виробництва під деталі для електромобілів

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Автомобільний бренд Mercedes-Benz витратить 1 мільярд євро на адаптацію своєї глобальної виробничої мережі під виробництво електромобілів – для систем електричної трансмісії, включаючи акумуляторні батареї, електричні приводи та мости, починаючи з 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що заводи в Каменці та Унтертюркхаймі в Німеччині, а також у Пекіні, де вже збирають батареї для електричних і гібридних моделей, збиратимуть батареї для моделей на майбутніх платформах MMA та MB.EA, а інший завод зі складання акумуляторів у Келледі очікує на підтримку регіонального уряду.

Також заводи в Унтертюркхаймі, Пекіні і Себеш (Румунія) вироблятимуть електричні приводи для автомобілів на нових платформах, а Гамбург і Унтертюркхайм залишаться провідними заводами зі складання електричних осей і компонентів.

У червні керівництво та представники працівників досягли домовленості щодо переведення європейських автозаводів на електромобілі, зробивши Зіндельфінген домом для автомобілів високого класу на платформі AMG.EA, Бремен і Кечкемет в Угорщині — для основних моделей класу люкс, а Раштатт і Кечкемет — для виробництва транспортних засобів нижчого класу.

Виробник автомобілів налаштував свої автомобільні заводи для виробництва як двигунів внутрішнього згоряння, так і електромобілів на одній виробничій лінії, але збірка акумуляторів і двигунів на одній лінії складніша.

Однак, багато заводів з виробництва комплектуючих продовжуватимуть виготовляти деталі для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до тих пір, поки буде попит.

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