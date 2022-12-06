Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – НБУ

Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень на початку великої війни.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на ранок 24 лютого міжнародні резерви становили 27,4 млрд дол.

У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

У регуляторі додали, що впродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали, зокрема, операції операції з управління державним боргом.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшли 616,9 млн дол: 2,53 млрд дол від ЄС, 1,5 млрд дол від США через трастовий фонд Світового банку, 517,8 млн дол від розміщення ОВДП, 69,1 млн дол від інших міжнародних партнерів.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 605,0 млн дол:

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521,4 млн дол на обслуговування та погашення валютних ОВДП;

37,0 млн дол – боргу перед ЄБРР;

46,6 млн дол – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 118,8 млн дол. США.

Також на резерви вплинули операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Регулятор у листопаді продав на валютному ринку 1,63 млрд дол та викупив до резервів 63,9 млн дол.

"Отже, чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до 1 568,8 млн дол. США. Інтервенції НБУ з продажу валюти знижуються другий місяць поспіль. Така динаміка в листопаді пов'язана зі стійкими валютними надходженнями з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу", – йдеться в повідомленні.

Також на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют – минулого місяця їх вартість зросла на 380,7 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – підсумували в НБУ.