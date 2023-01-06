В УЗ відкидають завищення цін на рейки з Франції: тонна коштуватиме до 1000 євро

В АТ "Укрзалізниця" розʼяснили умови угоди про купівлю рейок французького виробника Saarstahl Rail – з урахуванням інфляції максимальна приведена вартість за тонну становитиме 930 євро.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції Укрзалізниця зможе отримати у 2023 році рейку європейського виробника на безпрецедентних умовах. Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,0161 % річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро", – йдеться в повідомленні.

За умовами угоди, АТ "Укрзалізниця" отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки виробництва Saarstahl Rail SAS. Її виробництво та постачання буде на 100% профінансовано урядом Франції за рахунок пільгового кредиту.

Кредит буде надано терміном на 35 років з відсотковою ставкою в 0,0161 % річних. Пільговий період, у який не потрібно буде відшкодовувати основний борг, становитиме 14 років.

В УЗ додали, що кінцева вартість при поставках визначатиметься у один з двох способів — за формулою, яка враховує коливання вартості компонентів сталі: металобрухту, електроенергії, залізної руди, коксівного вугілля або за фіксованою максимальною ціною — 1950 євро за тонну. Спосіб визначення ціни обиратиме покупець в залежності від того, яка ціна менша на момент поставки.

На початок січня вартість тонни, сформована за формулою, складає 1725 євро за тонну.

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"Моніторинг цін на європейському ринку показував ціни інших виробників на рівні 1890 євро включно з виробниками з Чехії та Arcelor Mittal за умови попередньої оплати", – констатують в компанії.

"Таким чином, за консервативними підрахунками (якщо враховувати мінімальний рівень інфляції в єврозоні в розмірі 3 %), приведена вартість рейки становитиме 930 євро за тонну. При цьому в разі високого рівня інфляції єврозони приведена вартість буде зменшуватися.

Так, наприклад, якщо темпи інфляції збережуться на рівні 2022 року (біля 10 %) приведена вартість рейки може становити 240 євро", – зауважили в Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що після окупації російською армією Маріуполя та знищення заводу "Азовсталь" в Україні фактично не залишилось виробників цієї продукції. Тому компанія закуповує необхідні для безперебійної роботи рейки на європейському ринку

"Ціна рейки та інших промислових товарів на ринках ЄС вища за українські ціни 2021-2022 років. Це пояснюється, зокрема, значним зростанням вартості енергоносіїв та цін на сировину. Також варто враховувати, що доставка рейки з Франції європейськими залізницями, що вже включена у вартість тонни продукції, коштує в рази більше, ніж логістика з українських заводів", – додали в УЗ.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що філія "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства Укрзалізниця" в середині грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 мільйонів євро або 1,45 млрд грн. Ціна французьких рейок вдвічі перевищує ціну на рейки від "Метінвесту-СМЦ" Ахметова, придбаних роком напередодні.

У грудні АТ "Укрзалізниця" вперше підписала прямий договір з французьким виробником рейок Saarstahl.