БЕБ арештувало активи холдингу "Євротерминал" на 700 мільйонів: компанія належить росіянам
Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень – компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності.
"Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн", – констатують в БЕБ.
У рамках слідства правоохоронці арештували корпоративні права зазначеного товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспорту та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.
За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.
Економічна правда