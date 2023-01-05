БЕБ арештувало активи холдингу "Євротерминал" на 700 мільйонів: компанія належить росіянам

Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень – компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.

Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності.

"Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн", – констатують в БЕБ.

У рамках слідства правоохоронці арештували корпоративні права зазначеного товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспорту та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.

Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.

Економічна правда