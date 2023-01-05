Ринок нових комерційних авто в Україні в 2022 році скоротився в понад двічі

Впродовж 2022 року в Україні зареєстрували 6,9 тисяч нових комерційних авто, що в 2,3 рази менше, ніж у 2021 року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Найбільш популярними серед вантажних та спецавтомобілів на ринку за результатами року стали такі марки:

RENAULT – 1221 шт. (-59%)

MERCEDES-BENZ – 667 шт. (-11%)

CITROEN – 628 шт. (-71%)

FIAT – 501 шт. (-71%)

MAN – 467 шт. (-5%)

У грудні в Україні зареєстрували 922 таких авто, що майже вдвічі більше, ніж у листопаді, однак на 51% менше, ніж у грудні 2021 року.

Серед нових комерційних авто кращий результат продемонструвала марка RENAULT – 286 зареєстрованих машин (на 57% більше порівняно з груднем 2021), на другому місці MERCEDES-BENZ – 110 од. (+10% від грудня 2021р.), на третьому VOLVO - 82 од. (у 5,5 разів більше, ніж у грудні 2021).

Також у ТОП-5 рейтингу марок увійшли FIAT – 62 од. (-74%) та IVECO – 54 од. (-7%).

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